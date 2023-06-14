الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يونس مخيون لـ"الشاهد": الأمن أنقذ "برهامى" من محاولة اغتيال على يد الإخوان

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز ويونس مخيون

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ حزب النور، إنه  بعد 30 يونيو، تعرض الحزب لاستهداف من الإخوان، وتعرض منزل الدكتور ياسر برهامي للهجوم، كما أنه تلقى تهديدًا بالقتل.

تعرضنا لأذى شديد من الإخوان نتيجة موقفنا

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإخوان وضعوا قائمة اغتيالات لقادة الدعوة السلفية وكان من ضمنها أيضًا شيخ الأزهر، كما أنه كانت هناك محاولة اغتيال للشيخ ياسر برهامي والأمن أحبطها، وتم القبض على مجموعة في الإسكندرية تخطط لاغتياله، مؤكدًا أنه نتيجة لموقفهم تعرضوا لأذى شديد من الإخوان واتباعهم.

وتابع أنهم تعرضوا للسب والشتيمة، والهجوم على منزل الشيخ ياسر برهامي، ومحاولة اغتياله نتيجة لموقفهم ضد الإخوان.

الإخوان الأمن أحبطها ياسر برهامي محاولة اغتيال تعرضوا للسب والشتيمة

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