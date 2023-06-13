الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

يونس مخيون لـ"الشاهد": الإخوان صدروا أن 30 يونيو ثورة ضد الإسلام

يونس مخيون
يونس مخيون

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ حزب النور، إن جماعة الإخوان كانت تريد توريطنا في الاجتماع الأخير قبل ثورة 30 يونيو.

وأضاف مخيون خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، ببرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "هذا الاجتماع الأخير تم الإعلان خلاله عن بيان عن مليونية رابعة يوم 21 يونيو".

وتابع: "حصل تمهيد وحشد للأحزاب الإسلامية باعتبار أن 30 يونيو ضد الإسلام والشريعة وضد الرئيس المسلم، لكن نحن كنا نعلم أن الحقيقة ليست كذلك".

واستكمل: "إحنا قولنا إن الناس دي هي اللي انتخبت الإخوان، ومش طالعين ضد الدين والإسلام، لكن الإخوان صدرو للناس أن ما يحدث هو حرب ضد الدين ورفع راية الشريعة لجذب المتعاطفين".

وأردف: "بالفعل نجح الإخوان في جذب العديد من الأصوات الإسلامية، وانخدعوا بهذا الشعار، إحنا كنا فاهمين القصة وقولنا إن القضية مش كده تمامًا".

يونس مخيون الدكتور يونس مخيون الشاهد برنامج الشاهد ثورة 30 يونيو 30 يونيو جماعة الإخوان

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