إنجازات 9 سنوات.. مجمع الإنتاج الحيواني بمركز يوسف الصديق بالفيوم

يعد مشروع الإنتاج الحيوانى المتكامل بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم والذى افتتحه الرئيس السيسي نهاية عام 2019م، من أهم الإنجازات الهامة والمشروعات القومية التى غيرت الخريطة الاستثمارية للمحافظة، وساهمت فى توفير الآلاف من فرص العمل.

المشروع مقام على مساحة 485 فدانا ويشتمل على 3 مزارع لتربية وتسمين الماشية بإجمالي طاقة استيعابية 18 ألف رأس، ومجزر آلي يتكون من خطين تم إنشاؤه وفقا لأحدث النظم العالمية وكافة الاشتراطات الصحية والبيئية.

وجرى إنشاء المجمع بمنطقة قارون بمحافظة الفيوم بطاقة 10 آلاف رأس ماشية مخصصة للتربية والتسمين؛ لتحقيق التوازن واستقرار الأسعار، وخفض الفجوة من اللحوم وتقليل الاستيراد، كما يوفر فرص عمل لأبناء صغار المزارعين والسيدات والشباب بالمنطقة، بالإضافة إلى رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة بالريف المصري.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد شهد افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظة الفيوم، الذي يستهدف تقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني والعمل على توفيره بالكميات والجودة والأسعار المناسبة في متناول المواطن، ويسعى المجمع لتحقيق المساهمة مع أجهزة الدولة المختلفة في تقليل الفجوة الغذائية وتوفير البروتين الحيواني بالكميات والجودة والأسعار المناسبة، وخفض معدل الاستيراد لمنتجات اللحوم والألبان، والمساهمة في تدعيم التنمية الشاملة للدولة وتعزيز أمنها القومي، وإتاحة العديد من فرص العمل المناسبة لمختلف التخصصات.

المشروع نفذه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وفى إطار جهود الدولة لتنمية الثروة الحيوانية وتعظيم منتجاتها وبالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حيث قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالتخطيط لتنفيذ عدة مشروعات فى هذا المجال والأنشطة التكميلية المتعلقة بها وتتمثل فى إنشاء عدة مزارع لتربية وتسمين الماشية من سلالات اللحم ومزارع أخرى لتربية الماشية المنتجة للألبان وإنشاء مجازر آلية حديثة، بالإضافة إلى مصانع لمختلف منتجات الألبان والعديد من مصنعات اللحوم.