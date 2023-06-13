الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أشرف زكي: "هيبقى لينا قعدة كبيرة لو حلا شيحة قررت العودة للفن"

أشرف زكي
أشرف زكي

 قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن قرار عودة الفنانة حلا شيحة، يخص الأسرة الفنية وليس قراره وحده.

وعلق: “أعتقد أن الكثير من الزملاء سيرحبون بعودة حلا شيحة، هي بنتنا”.

وأضاف نقيب المهن التمثيلية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": " في بعض التحفظات ولكن الأغلبية أعتقد أنها ستكون مع قرار عودتها وإن عادت هيبقى لينا قعدة كبيرة معاها.. دعونا لا نسبق الأحداث ونشوف هي ناوية على ايه". 

وتابع: "حلا اتصلت بي مرة واحدة فقط.. وكل واحد حر في تصرفاته، ولكن لما الفنان يبعد عن الفن لأنه شايف إن الفن حرام يبقى لازم نقف".

تعليق حلا شيحة

وعلقت حلا شيحة على تصريح الفنان أشرف زكي، حول عودتها للفن في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، قائلة: "شكرًا للبيت الكبير.. نقابة المهن التمثيلية وشكرًا الدكتور أشرف زكي النقيب الداعم والسند لكل مبدع مصري وكل إنسان قبل أن يكون فنانًا".

وأضافت: "مررت بأربع سنوات في حياتي كانت من أصعب ما يكون ولكن الحمد لله مع كل لحظة تعب أو ألم مررت به تعلمت الكثير وازددت قوة وإصرار على الخروج من المحن التي لا بد منها في الحياة، متشكرة على كل الدعم من زمايلي كلهم بحبهم وبتمنى لكل واحد فيهم النجاح دايمًا".

وتابعت: "جمهورى الجميل وكل من تكلم عني بخير وتفهم ما مررت به، وأحسن الظن بي.. بعتذر عن أي كلمة بدرت مني خرجت في وقت حرج في حياتي ولم أقصد أبدًا الإساءة لأحد ولا أحمل إلا كل الحب وأتمنى الخير لكل الناس.. أتمنى من الناس اللي بتدخل تكتب رأيها أو تعلق حابة أقولهم.. كفاية ولو معندكمش كلمة طيبة بهدوء ممكن تطلعوا من صفحتي، كفاية أربع سنين تنمر وكلام مؤذي لي ولأسرتي".

واختتمت: "أي فنان هو إنسان قبل أن يكون فنانًا أو مشهورًا فراعوا إنه إنسان.. متشكرة".

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