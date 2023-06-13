ضبط 361 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن نتائج الحملات التى شنتها مديريات التموين والصحة والطب البيطري بالتعاون مع إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز لمتابعة الموقف التموينى وحركة السلع والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة والمواصفات المقررة.

جرى تحرير ٣٦١ محضرًا خلال أسبوع بعد رصد مخالفات تتعلق بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة والتصرف فى الدقيق المدعم وأيضًا بيع أسطوانات غاز بقيمة أعلى من السعر الرسمى، وكذلك تعبئة سلع غذائية فى ورق مطبوعات وأكياس سوداء بالمخالفة للاشتراطات الصحية وبيع لحوم مكشوفة وعدم حمل شهادات صحية.