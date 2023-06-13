الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. حظر دخول أحد مشجعى توتنهام للملاعب لـ 3 سنوات

توتنهام
توتنهام

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، عن حظر مشاركة أحد مشجعي نادي توتنهام لمدة 3 سنوات.

وأكدت الرابطة في بيان لها،  أنه تم مُنع أحد مشجعي توتنهام هوتسبير من حضور المباريات لمدة 3 سنوات وتم تغريمه بعد قيامه بإيماءات تسخر من مأساة هيلزبره خلال رحلة توتنهام إلى ليفربول في أبريل. 

وأضاف أنه تم التعرف على الشاب البالغ من العمر 25 عامًا واعتقاله ووجهت له تهمة تعمد التسبب في مضايقة أو إنذار أو محنة، وأقر بأنه مذنب.

واختتم البيان أن المشجع مُنع من المشاركة في مباريات كرة القدم ومحيط الملاعب لمدة ثلاث سنوات، وحُكم عليه بالسجن لمدة 12 شهرًا ، وغرامة قدرها 200 جنيه إسترليني وغرامات أخرى.

ولم تكن هذه الواقعة الأولى من واحد من جماهير توتنهام، حيث تعدى مشجع آخر على حارس أرسنال رامسدال في نفس الموسم.

رابطة الدوري الإنجليزي الدورى الانجليزى البريميرليج توتنهام ليفربول

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