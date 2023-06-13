الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تطوير 13 منفذا خدميا بمنطقة الشواطئ بدمياط الجديدة

دمياط الجديدة
دمياط الجديدة

قال المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إنه في إطار توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ونائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بتوفير جميع الاستثمارات الترفيهية والخدمية لسكان المدن الجديدة ولما تتمتع به مدينة دمياط الجديدة من واجهة ساحلية على شواطئ البحر المتوسط بطول 9 كيلو متر.

وأعلن خلف الله عن بدء تنفيذ أعمال التطوير بمنطقة الشاطئ والوقوف على نسب الإنجاز لعملية الإحلال والتجديد لأكشاك خدمة المصطافين ورواد الشاطئ بإجمالي (١٣) منفذا خدميا.

وأشار إلى أن جار تطوير المنافذ المتطورة كنموذج جمالي وحضاري مع خلق فرص استثمارية لمنطقة شواطئ مميزة بالمنطقة غرب الشاطئ تلبية لرغبات المستثمرين بإجمالي (٥) شواطئ مميزة بمساحة 500 متر مربع تقريبا.

ونوه بأهمية تنفيذ التوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن والمهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الخدمية وعلى أن تكون متطابقة للمواصفات البيئة نظرا لاستقبال المصفين بمدينة دمياط، موضحا أن سيتم الاتفاق مع شركات النظافة باستمرار أعمالها خلال ال24 ساعة، بالإضافة إلى العمل على تكثيف أعمال الإزالة خلال فترة الصيف لاستقبال الزوار بالمدينة.

كما وجه رئيس المدينة بسرعة الانتهاء من تجهيز ساحات الانتظار للمركبات وأعمال الزراعة للأشجار بمدخل الشاطئ والكورنيش وتكثيف أعمال النظافة بالمنطقة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للكورنيش وتوفير خدمات متميزة لسكان المدينة وروادها.

المهندس محمد خلف الله بسرعة الانتهاء ساحلية شواطىء مدينة دمياط

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