أبوالعينين: توصيات "الحوار الوطنى" سيتم أخذها على محمل الجد

قال محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، إن الرؤى المستقبلية هى ما تصيغ المستقبل، مطالبًا بأن كل ما يتعلق بتوصيات الحوار الوطني والرؤى النيرة التي تم طرحها خلاله يتم أخذها على محمل الجد.

أضاف أبوالعينين خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، التي انعقدت تحت عنوان «أولويات الاستثمارات العامة - ملكية وإدارة أصول الدولة - تمويل الاستثمار العام»، الثلاثاء، نريد بناء مصر الحديثة من خلال تحديث جميع منظومات الدولة والبنية التحتية والبنية الفوقية التي تتمثل في العقل البشري.

وطالب وكيل مجلس النواب بضرورة الاهتمام بتطوير الاستثمار في القطاع الخاص واستثمار الدولة من خلال فكر تسويقي جديد من نوع جديد يتحدث بلغة الدولة الجديدة.

كما طالب وكيل مجلس النواب بضرورة توفير منظومة من القوانين تكون جديدة مبسطة وواضحة لجميع القطاعات يضعها مجموعة من الخبراء المتخصصين وتواكب الرؤى والمقترحات في الحوار الوطني، إضافة إلى خلق التنافسية داخل الدولة وفي كل محافظات مصر في معدلات التنمية والاستثمار وأداء المحافظ، مؤكدًا أن مصر قادرة على مواكبة الدول الحديثة.