الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسل "إكسترا نيوز" يكشف تفاصيل جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى اليوم

الحوار الوطني
الحوار الوطني

كشف إبراهيم عزت، مراسل "إكسترا نيوز"، عن تفاصيل جلسات الحوار الوطني اليوم، مشيرًا إلى أن المحور الاقتصادي كان له نصيب في جلستين بالتوازي، وهو ثالث جلسات المحور منذ أن انطلقت الجلسات النقاشية في الحوار الوطني في 21 مايو الماضي.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، ببرنامج"إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأجواء التي تشهدها القاعات بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، تتباين الآراء وهذا هو الهدف من الحوار الوطني، عرض كافة الآراء والأيديولوجيات والجميع يعرض رأيه بكل حرية.

أهم الموضوعات التي طرحت بالجلسة 

وتابع، أن الموضوعات التي طرحت بإحدى الجلسات كانت لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة، وهذه اللجنة استعرضت عددًا من الملفات في هذا الشأن ومنها الدعوة التي أطلقها الريس للقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات التي تنفذها الدولة، وكذلك رئيس الوزراء حينما تحدث عن عرض عدد من القطاعات المملوكة للدولة وعرضها للقطاع الخاص للاستثمار.

وأشار إلى أن أحد المشاركين حول ما حققه صندوق مصر السيادي من خطوات خلال الفترة الماضية أكثر من 3 مليارات جنيه، استطاع أن يستحوذ عليها بالاشتراك مع الصناديق العربية الأخرى.

مراسل اكسترا نيوز الحوار الوطنى تفاصيل جلسات الحوار المحور الاقتصادي أهم الموضوعات سياسة ملكية الدولة صندوق مصر السيادي

مواد متعلقة

رئيس الهيئة البرلمانية بـ"الشيوخ" لـ"الدستور": الحوار الوطني يقرب وجهات النظر

"الجيل" يتقدم بمقترحاته بشأن أولويات الاستثمارات العامة فى الحوار الوطنى

الحوار الوطني.. النائب طلعت عبد القوي يطالب بتأمين صحي ومعاش للفلاح

برلماني: الحوار الوطني يدفع بمسارات جديدة داعمة لشراكة الدولة مع القطاع الخاص

الحوار الوطني يناقش أولويات الاستثمارات العامة ومستلزمات الإنتاج الزراعي اليوم

خبير اقتصادي: الحوار الوطني يولي اهتماما بالغا للملف الاقتصادي وتذليل العقبات أمام الاستثمار

الأكثر قراءة

785 ألف جنيه.. شاب يعيد مبلغًا حُوّل له عن طريق الخطأ: "الحلال أفضل"

عاصفة ترابية تضرب أسيوط.. ورفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لحدوث طارئ

بعد وفاة الأول على الشهادة الابتدائية الأزهرية للمكفوفين بالغربية.. مصدر بالمنطقة: ندرس تكريم أسرته

النائب العام يعقد لقاءات بالقيادات القضائية بالعاصمة الفرنسية

مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها في حريق منزلهم بمرسى مطروح

الفرق المتأهلة لمونديال كأس العالم للأندية بالسعودية 2023 وموعد وجوائز البطولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس "الوطني الفلسطيني" يطالب البرلمانات الدولية بكبح إرهاب الحكومة الإسرائيلية

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين ويقتحم موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة

تنظيم اعتصام دعماً للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة