مراسل "إكسترا نيوز" يكشف تفاصيل جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى اليوم

كشف إبراهيم عزت، مراسل "إكسترا نيوز"، عن تفاصيل جلسات الحوار الوطني اليوم، مشيرًا إلى أن المحور الاقتصادي كان له نصيب في جلستين بالتوازي، وهو ثالث جلسات المحور منذ أن انطلقت الجلسات النقاشية في الحوار الوطني في 21 مايو الماضي.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، ببرنامج"إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأجواء التي تشهدها القاعات بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، تتباين الآراء وهذا هو الهدف من الحوار الوطني، عرض كافة الآراء والأيديولوجيات والجميع يعرض رأيه بكل حرية.

أهم الموضوعات التي طرحت بالجلسة

وتابع، أن الموضوعات التي طرحت بإحدى الجلسات كانت لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة، وهذه اللجنة استعرضت عددًا من الملفات في هذا الشأن ومنها الدعوة التي أطلقها الريس للقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات التي تنفذها الدولة، وكذلك رئيس الوزراء حينما تحدث عن عرض عدد من القطاعات المملوكة للدولة وعرضها للقطاع الخاص للاستثمار.

وأشار إلى أن أحد المشاركين حول ما حققه صندوق مصر السيادي من خطوات خلال الفترة الماضية أكثر من 3 مليارات جنيه، استطاع أن يستحوذ عليها بالاشتراك مع الصناديق العربية الأخرى.