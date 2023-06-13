رضا حجازي يؤكد عمق العلاقات الناجحة بين "التربية والتعليم" والجامعة الأمريكية بالقاهرة

استقبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، الدكتور أحمد دلّال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور إيهاب عبدالرحمن وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية؛ لمناقشة سبل التعاون في مجال التعليم قبل الجامعي.

وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور رضا حجازي عمق العلاقات الناجحة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجامعة الأمريكية في القاهرة، الذي يظهر جليًا من خلال البرامج المشتركة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجامعة في تقديم خدمات تعليمية، معربًا عن ترحيب الوزارة بالتعاون مع الجامعة، بما يحقق نتائج أفضل وأسمى لتطوير المنظومة التعليمية في مصر.

وأشاد حجازي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة في عدد من المشروعات، ومن بينها المنح الدراسية الخاصة بالمعلمين أو الإداريين في المدارس الحكومية، لدراسة الدبلوم التربوي المتخصص، وتقديم الجامعة الأمريكية بالقاهرة منحًا دراسية للمتفوقين والمتميزين والأوائل في الثانوية العامة، بالإضافة إلى التعاون في مجال التدريب من خلال برنامج (قيادة التغيير في المنظمات الديناميكية)، وكذا تدريب المعلمين من خلال البرامج التي تتيحها الجامعة، بما يدعم تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للتعليم في مصر.

من جانبه، وجه الدكتور أحمد دلّال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة الشكر للدكتور رضا حجازي لحرصه على التعاون مع الجامعة، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الوزارات العريقة، ومؤكدًا التزام الجامعة بتقديم خدمات لدعم المنظومة التعليمية في مصر من خلال المشروعات القائمة، والتطلع لمزيد من التعاون في مشروعات مستقبلية لخدمة الطلاب على مستوى الجامعة الذي يعتمد بشكل رئيسي على الدراسة قبل الجامعية والتي تقدمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشار الدكتور إيهاب عبدالرحمن، وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية إلى أن الجامعة لديها معايير دقيقة لاختيار الطلاب؛ لضمان إلحاق الطلاب المتميزين القادرين على خدمة مجتمعهم في المستقبل، مؤكدًا تطلع الجامعة الأمريكية إلى مزيد من التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعريف الطلاب المتميزين في المدارس الحكومية ببرنامج المنح الجامعية وتشجيعهم على التقديم بالبرنامج للحصول على فرصة اختيار مجالاتهم الدراسية.

وأشاد وكيل الجامعة الأمريكية للشؤون الأكاديمية بطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، الذين أكملوا دراستهم بالجامعة وما لمسه أساتذتهم من تفوقهم وأدائهم الأكاديمي المتميز، كما أكد وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية حرص الجامعة على التعاون مع الوزارة في مجال تدريب المعلمين لتقديم تعليم جيد للطلاب.

وقد ناقش اللقاء مشروع توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والجامعة الأمريكية بالقاهرة لبدء برنامج (رواد وعلماء مصر)، المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية، ويهدف إلى تقديم عدد من المنح الدراسية الكاملة لما يقرب من (۷۰۰) طالب وطالبة يمثلون كافة محافظات مصر، من خريجي الثانوية العامة من المدارس الحكومية والتجريبية، ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس - في مختلف التخصصات - من جامعات مرموقة وعالية المستوى، ويتم تنفيذ هذا البرنامج على مدار (۹) سنوات.

كما ناقش اللقاء معايير وآليات قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالجامعة الأمريكية، ونشر توعية طلاب المدارس بالمنصة الرقمية التي تتيحها الجامعة الأمريكية لتعليم اللغة الإنجليزية مجانًا وتوفر محتوى مخصص لطلاب المدارس ولكل من يهتم بتعلم اللغة الإنجليزية في مصر، والتي تضم حاليًا 200 ألف دارس وتسعى الجامعة الأمريكية إلى زيادة أعداد المستفيدين من الخدمات التي تقدمها المنصة من خلال الرابط التالي:

https://www.aucegypt.edu/ar/academics/free-english-courses

كما تم الاتفاق، خلال اللقاء، على حصر أعداد المعلمين الحاصلين على تدريب TOT من الجامعة الأمريكية؛ لإعدادهم للتدريب أونلاين وذلك في ضوء تنفيذ الوزارة لاستراتيجيتها للتحول الرقمي، واعتمادهم من الأكاديمية المهنية للمعلمين.

جاء ذلك بحضور العميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة سوزي حسين مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية.