عضو بالشيوخ يستعرض حزمة توصيات لحل مشكلات المستثمرين

قال عمرو فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار والمالية بمجلس الشيوخ، إن المجتمع المدني خلال الفترة الماضية قدم العديد من المبادرات التى تخدم المجتمع وكان من ضمنها مبادرة "ازرع".

وأضاف فهمي، خلال كلمته في لجنة أولويات الاستثمار العامة بالحوار الوطني، نبحث اليوم عن فرص استثمارية للمستثمر الأجنبي متسائلاً:"أين المستثمر المحلّي الذي يعد هو مرآة للمستثمر الأجنبي؟، متابعًا:"علينا أن نبحث عن المشكلات التى تواجه المستثمرين بشكل عام ونعمل على حلها.

قدّم عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار والمالية بمجلس الشيوخ عدد من التوصيات هى:"أولاً سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلي للاستثمار والذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية ١٦ مايو، ووضع خطة تنفيذية محددة تشمل الاجراءات المطلوبة ومن يقوم بها، وكذلك وضع خطة متابعة لذات الأمر ورفع تقاريرها بصوره دورية للمجلس.

ثانيًا: تأسيس نظام ثابت لأصدار الرخص بشكل الذهبيه يشمل جميع القطاعات المحلي والأجنبي وبدون حد أدني لرؤس الأموال.

ثالثًا: فصل التدخل بين جهات الولاية علي الأراضي والتعامل مع المستثمر من خلال الهيئة العامة للاستثمار.

رابعًا: تعزيز دور القطاع الخاص الوطني والمحلي وفرص مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام.

خامسًا: التوسع في المناطق الحرة والعمل علي الاستغلال الأمثل للمناطق الحرة.

سادسًا: ضرورة الاسراع في تنفيذ خطة التحول الرقمي للحد من البيروقراطية وتبسيط الموافقة على الاستثمار.

سابعًا: العمل علي إصدار قانون تداول المعلومات لتوفير الشفافية اللازمة وتسهيل حصول المستثمر علي المعلومات حول الاقتصاد المصري ومحاربة الفساد وضمان وتكافؤ الفرص لجميع المستثمرين.

ثامنًا: الإسراع في تنفيذ وثيقة ملكية الدولة وإصدار خطة تنفيذية مصحوبة بمؤشرات أداء رئيسية لتخارج الدولة من القطاعات المنصوص عليها في وثيقة سياسات ملكية الدولة وجدول واضح لبرنامج سواء طرح مباشر ومستثمر استراتيجي أو انظمة الشراكة المتنوعه بين القطاع العام والخاص.