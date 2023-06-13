الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"العدل" يطالب برفع أسعار المحاصيل الاستراتيجية للتشجيع على زراعتها

حزب العدل
حزب العدل

قال محمد شيخون ممثل حزب العدل والحركة المدنية، إن الزراعة من الموضوعات المتشعبة التي يصعب حصر مشكلاتها، مضيفا هناك فجوة غذائية تعاني منها مصر نتيجة استيرادها لجزء كبير من احتياجاتها من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، والمنتجات الأخرى مثل الأسماك واللحوم.

جاء ذلك خلال كلمته خلال جلسة لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني المستمرة، ممثلا عن الحزب وعن الحركة المدنية الديمقراطية، وتابع ممثل حزب العدل أن مصر لم تحقق الاكتفاء الذاتي الغذائي، مما يشكل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة في توفير موارد ذلك، والاستيراد بالعملة الصعبة.

- عشوائية الزراعة و القصور في التوطين الزراعي الصناعي

 واعتبر "شيخون" أن ذلك يأتي نتيجة عشوائية الزراعة، وعدم تدخل وزارة الزراعة في وضع خطة زراعية موسمية، وترك الحرية للمزارعين في ذلك، وكذلك الأمر بالنسبة للمنتجات الغذائية من لحوم وأسماك، وكذلك القصور في التوطين الزراعي الصناعي، حيث توجد في مصر العديد من الزراعات من الخضروات والفاكهة التي تشتهر بها العديد من محافظات مصر وفي نفس الوقت تقوم عليها صناعات عديدة، ولدينا قصور شديد في تلك الصناعات في مصر.

- توصية بالعودة إلى نظام الدورة الزراعية القديم والتوسع الرأسي

واوصى بالعودة إلى نظام الدورة الزراعية القديم والتوسع الرأسي -زراعة الصوب، والاستفادة القصوى مما لدينا من أراضي وموارد لزراعتها وتعديل أنظمة الري من الغمر إلى الرش والتنقيط.

كما اقترح الاستفادة من الأماكن الصحراوية للزراعة على أمطار  الساحل الشمالي وسيناء، والاهتمام بالعامل الزراعي، وتأهيله، وتوفير حماية اجتماعية وتأمينية وصحية.

كما طالب برفع أسعار المحاصيل الاستراتيجية، للتشجيع علي زراعتها والتوسع في الاستصلاح الزراعي وتشجيعه، وايضا التوسع في استيراد السلالات الحيوانية المدرة للألبان واللحوم وتهجينها مع السلالات البلدية.

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