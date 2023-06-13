الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد جدة السعودى يقترب من إنهاء صفقة التعاقد مع الفرنسى نجولو كانتى

نجولو كانتي
نجولو كانتي

اقترب نادي اتحاد جدة السعودي من إنهاء صفقة التعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي، لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار العديد من التقارير الصحفية، خلال الأيام الماضية، إلى اقتراب كانتي من الانضمام لصفوف اتحاد جدة.
ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، صحفي "سكاي سبورتس" والمختص بالانتقالات، فإن كانتي سيوقع على عقود انضمامه لاتحاد جدة اليوم.
وانضم نجولو كانتي لصفوف فريق تشيلسي قادمًا من نادي ليستر سيتي الإنجليزي في صيف عام 2016.
وأفاد رومانو بأن كانتي سيتقاضى حوالى 100 مليون يورو راتبًا سنويًا، مشيرًا إلى أنه اجتاز بالفعل الجزء الأول من الفحص الطبي.

وبدأ نجولو كانتي مسيرته ضمن صفوف نادي سوريسن، ثم انتقل لرديف نادي بولوني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2010، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في صيف 2012، ثم انتقل لنادي كان في العام التالي، وقضى مع الفريق موسمين قبل الانتقال لنادي ليستر سيتي في صيف عام 2015.

ولعب نجولو كانتي 269 مباراة بقميص فريق تشيلسي منذ انضمامه لصفوف الفريق، وسجل 13 هدفًا وصنع 16 لزملائه.

كانتي اتحاد جدة نجولو كانتي تشيلسى الانتقالات الصيفية الجارية

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