طلاب ثانوية في الإسكندرية: الإحصاء أسهل من الاقتصاد

تباينت آراء طلاب محافظة الإسكندرية في مجمع “مدارس الجراج” شرق المدينة، إزاء امتحاني الاقتصاد والإحصاء اليوم.

ورأت هاجر إبراهيم، طالبة بالشعبة العلمية بالثانوية العامة، إن امتحان الإحصاء كان أفضل من الاقتصاد، فيما اختلفت معها الطالبة حبيبة عبدالرازق والتي رأت أن الاقتصاد أفضل وجاء في مستوى متوسط.

وقال الطالب مهاب حسين لـ"الدستور" إن امتحان الإحصاء بالنسبة للشعبة العلمية أفضل من الاقتصاد وهو ما اتفق عليه زملاؤه، مشيرًا إلى أن المستوى العام الكثير من الطلاب مصدومين من امتحانات اليوم.

وقالت هدى إن امتحان الاقتصاد ليس سهلاً أو صعباً، لكن يستلزم مذاكرة، لذلك كان بالنسبة لها جيّد، وامتحان الإحصاء به بعض الأسئلة الصعبة.