عبد الباسط حمودة يسجل أغنية جديدة رفضها العوضي في "ضرب نار"

كشف المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة عن أحدث أغانيه "ضرب نار" وهي دويتو مع المطرب الشعبي حمادة مجدي.

وتحدث عبد الباسط في بيان صحفي، عن كواليس الأغنية قائلا "حمادة ابني فلما جتلي الأغنية دي انا اتصلت بيه علشان بحبه وقلتله تعالى نغنيها سوا وعجبته وقاللي ياللا".

والأغنية التي تحمل نفس اسم مسلسل الفنان أحمد العوضي "ضرب نار" في رمضان السابق كان من المفترض أن تكون ضمن أحداث المسلسل ثم اعتذر العوضي لصناع الأغنية.

وكشف حمودة عن هذا الرفض قائلا "أحمد العوضي حبيبي بس هو كان عاوز أغنية تتكلم عن مراته وعن اللي هي عاملاه فيه فمجتش معاه الأغنية دي".

وتحدث حمادة مجدي عن كواليس الأغنية مع عبد الباسط حمودة قائلا: "الأغنية كان مفروض نكون في مسلسل أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز بس محصلش نصيب ما بينهم فقررنا نصورها وننزلها فيديو كليب".

وكشف حمودة خلال اللقاء عن كلمات جزء من الأغنية وهو:

ضرب نار

مافيش هزار

العيون ولا الشفايف

نفسي أقرب بس خايف

الحكاية مش هزار