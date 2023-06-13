الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

البرلمان يُوافق على اتفاقية تمويلية للخط الأول لمترو الأنفاق

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، المنعقدة الآن، نهائيًا، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2023.

وينص القرار على الموافقة على التعديل الأول لاتفاق منحة (المساعدة الفنية) رقم 48298 للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة – مرحلة التحديث الأولي – بشأن زيادة المنحة (على النحو المحدد في اتفاق المنحة) الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 351 ألف يورو، ليصبح إجمالي قيمتها 3 ملايين و356 ألف يورو، الموقع بتاريخ 17/1/2023.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس المساعدة الفنية بنك الأوروبي

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