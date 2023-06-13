الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بث مباشر.. مؤتمر صحفى لرئيسى وزراء مصر والعراق

رئيسي وزراء مصر والعراق
رئيسي وزراء مصر والعراق

يقدم موقع "الدستور" بثا مباشرا للمؤتمر الصحفي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره العراقي محمد شياع السوداني، عقب اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المصرية-العراقية المشتركة.

وانطلقت، قبل قليل، اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المصرية- العراقية المشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والمهندس محمد شياع السوداني رئيسا وزراء مصر والعراق، فيما يأتي ذلك بحضور الوزراء من الجانبين.

ومن المقرر توقيع عدد من وثائق التعاون بين مصر والعراق، في ختام اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، في عدة مجالات.

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