الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير التنمية المحلية فى البحيرة لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة

زار اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم، ديوان عام محافظة البحيرة، وكانت في استقباله الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة عدد من المشروعات الاستثمارية والتنموية الجارية على أرض المحافظة ومتابعة مطالب الموطنين لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة لهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة الميدانية لكل المحافظات.

وفي مستهل الزيارة، عقد اللواء هشام آمنة، اجتماعًا مع الدكتورة نهال بلبع والقيادات التنفيذية بالمحافظة، تابع خلاله آخر مستجدات معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالي 2022/ 2023 على مستوى برامج التنمية المحلية، والتي بلغ عدد المشروعات التنموية بالمحافظة 370 مشروعًا، بقيمة استثمارات تبلغ 6.9 مليار جنيه، بنسبة زيادة 13،9% عن خطة عام 21 /2022، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وعلى رأسها المشروعات التي يتم تنفيذها لتطوير ورصف الطرق والميادين والشوارع بالمحافظة، وكذا تنفيذ بعض مشروعات الكباري والكهرباء والأمن والإطفاء وتحسين البيئة للانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة لدعم احتياجات أحياء المحافظة المختلفة والمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تم استعراض أهم ملامح الخطة الاستثمارية لمحافظة البحيرة في العام المالي المقبل 2023/ 2024.

وأكد آمنة أهمية استمرار المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية لسرعة الانتهاء منها خاصة مع اقتراب نهاية العام المالي الحالي لدخولها الخدمة أمام المواطنين وتحقيق طفرة في مستوى معيشتهم والخدمات التي يحصلون عليها من الإدارة المحلية. 

اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الدكتورة نهال بلبع محافظة البحيرة رامج التنمية المحلية

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