حزب الإصلاح والنهضة يهنئ "تنسيقية شباب الأحزاب" بـ5 سنوات على تأسيسها

أكد حزب الإصلاح والنهضة على أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تجربة فريدة من نوعها سيسجلها التاريخ، وأنها قدمت بالفعل نموذجا في تأهيل وتمكين الشباب سياسيا وتنفيذيا.

ويرى حزب الإصلاح والنهضة أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جمعت بين كافة التيارات والتوجهات السياسية المختلفة، واستطاعت أن تجمعهم على طاولة الحوار، منحيين المصالح الفردية جانبا، ناظرين لمصلحة الوطن أولا.

وثمن حزب الإصلاح والنهضة جهود شباب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في إنجاح التجربة وتقدمها وتطورها يوما بعد يوم، واستطاعت تقديم نموذج لكيان وطني يقوده الشباب بهدف اعلاء الوطن وازدهاره.

وأكد حزب الإصلاح والنهضة على أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أصبحت حجر أساس في الحياة السياسية المصرية، وانعكس ذلك بالفعل على كوادرها وكذلك الأحزاب السياسية، وأن ممثلي التنسيقية في المناصب التنفيذية والتشريعية أصحاب أداء متميز وله تأثير ملموس على الواقع السياسي المصري.