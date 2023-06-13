الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"زراعة الإسكندرية": توريد 97 ألف طن قمح لشون المحافظة حتى الآن

قمح
قمح

كشف الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الإسكندرية، أن المحافظة شهدت عملية توريد مكثفة للقمح بواقع 96 ألفا و978 طنا.

وقال الششتاوي خلال مداخلة مع فضائية القناة الأولى اليوم الإثنين، إن المحافظة شهدت الانتهاءَ من موسم حصاد القمح 2023 بشكل رسمي، وذلك بحصاد 49 ألفًا و933 فدانا و20 قيراطا و13 سهما جملة المساحات المنزرعة بالمحصول هذا العام، وبنسبة توريد بلغت 116.2%، كاشفاً وصول إجمالي الكميات التي تم توريدها إلى الإسكندرية من خارج المحافظة 12 ألفا و628 طنا، وبذلك يكون إجمالي ما تم توريده من داخل وخارج المحافظة وإدارة التقاوي حتى الآن 112 ألفا و320 طنا من القمح.

كما أكد وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمحافظة، أنه بناء على تعليمات وزير الزراعة، فقد تم التعاون مع المزارعين من أجل الاهتمام بعملية التوريد عن طريق الندوات والمؤتمر الذي تم عقده.

وواصل: "قمنا بحث المزارعين على توريد القمح، لأن القمح يعود إليهم مرة أخرى في رغيف خبز مدعم، والمزارعون في الإسكندرية لديهم وعي كبير جدا، كما وفرنا الأسمدة ولم نؤخرها، وأيضاً ضبط الماكينات الخاصة بصرف الأسمدة عن طريق الفيزا حتى تصل الأسمدة إلى كل الجمعيات المخصصة بالصرف عن طريق كارت ذكيط.

الأكثر قراءة

مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها في حريق منزلهم بمرسى مطروح

السفارة الروسية تتسلم جثة ضحية حادث القرش بالغردقة

الأورمان توزع لحومًا مجانًا على 800 أسرة بـ7 قرى فى أسوان

ثورة 30 يونيو.. 10 سنوات من الاحتفاء بقضاة مصر

محافظ الدقهلية : إحالة ١٣٣ مخالفة تموينية بميت سلسيل وشربين والمنصورة للنيابة

مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة يستقبل وزير العمل بجنيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

" القاهرة عن قرب " !

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

وائل لطفي

اسمها منة عماد

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

تنظيم اعتصام دعماً للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة

مفاوضات الإصلاح القضائي بين حكومة نتنياهو والمعارضة.. هل اقتربت التسوية؟

شكرى يعرب عن القلق البالغ تجاه الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وتصاعد وتيرة العنف