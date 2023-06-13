"زراعة الإسكندرية": توريد 97 ألف طن قمح لشون المحافظة حتى الآن

كشف الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الإسكندرية، أن المحافظة شهدت عملية توريد مكثفة للقمح بواقع 96 ألفا و978 طنا.

وقال الششتاوي خلال مداخلة مع فضائية القناة الأولى اليوم الإثنين، إن المحافظة شهدت الانتهاءَ من موسم حصاد القمح 2023 بشكل رسمي، وذلك بحصاد 49 ألفًا و933 فدانا و20 قيراطا و13 سهما جملة المساحات المنزرعة بالمحصول هذا العام، وبنسبة توريد بلغت 116.2%، كاشفاً وصول إجمالي الكميات التي تم توريدها إلى الإسكندرية من خارج المحافظة 12 ألفا و628 طنا، وبذلك يكون إجمالي ما تم توريده من داخل وخارج المحافظة وإدارة التقاوي حتى الآن 112 ألفا و320 طنا من القمح.

كما أكد وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمحافظة، أنه بناء على تعليمات وزير الزراعة، فقد تم التعاون مع المزارعين من أجل الاهتمام بعملية التوريد عن طريق الندوات والمؤتمر الذي تم عقده.

وواصل: "قمنا بحث المزارعين على توريد القمح، لأن القمح يعود إليهم مرة أخرى في رغيف خبز مدعم، والمزارعون في الإسكندرية لديهم وعي كبير جدا، كما وفرنا الأسمدة ولم نؤخرها، وأيضاً ضبط الماكينات الخاصة بصرف الأسمدة عن طريق الفيزا حتى تصل الأسمدة إلى كل الجمعيات المخصصة بالصرف عن طريق كارت ذكيط.