الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بدء فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة اتفاقيات دولية

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء.

ومن المُقرر أن تشهد جلسة البرلمان اليوم، مناقشة 4 تقارير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن اتفاقيات دولية، على النحو التالي:

1. طريقة إقرار الموافقة على اتفاق منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار مشروع تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، الموقع بتاريخ 25/7/2022، بمبلغ 1.850.260 يورو، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2023.
2.  طريقة إقرار الموافقة على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية الـ AFCFTA، في الجريدة الرسمية، والصادر بها قرار رئيـس جمهـورية مصـر العربية رقم 212 لسنة 2023.

3. طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمقر وكالة الفضاء الإفريقية الموقعة في القاهرة بتاريخ 24 يناير 2023، والصادر  بها قرار  رئيس جمهورية مصر العربية رقم 213 لسنة 2023.

4. طريقة إقرار الموافقة على اتفاق مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 9 أبريل 2023، والصادر  بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2023.
وتناقش الجلسة كذلك تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا الصادر بالقانون رقم 128 لسنة 1981.

كما تشهد الجلسة العامة مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.

كما تشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاق منحة (المساعدة الفنية) رقم 48298 للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة – مرحلة التحديث الأولي – بشأن زيادة المنحة (علي النحو المحدد في اتفاق المنحة) الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 351 ألف يورو، ليصبح إجمالي قيمتها 3 مليون و356 ألف يورو، الموقع بتاريخ 17/1/2023.

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