الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شباب كفر الشيخ: 100 لاعب يشاركون في فعاليات المشروع القومي لذوي الهمم

التدريب
التدريب

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، استمرار فعاليات البرنامج التدريبي ضمن المشروع القومي للأفراد ذوي الإعاقة بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، الذي بدأ في منتصف ديسمبر ويستمر لمدة 8 أشهر، و ذلك بمركزيّ كفر الشيخ ودسوق بمشاركة 50 لاعبًا ولاعبة بكل مركز، يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع من الساعة الثالثة حتى الخامسة مساءً، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المشروع يقدم بمركزي كفر الشيخ ودسوق للاعبين القادرون بإختلاف من ذوي الإعاقات الحركية المشاركين في ألعاب كرة طائرة جلوس، كرة القدم، تنس الطاولة، ألعاب القوى، رفع الأثقال بتواجد مدربين متخصصين في رفع قدرات اللاعبين، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان عن رابط إلكتروني للمشاركة بالمشروع القومي لدعوة ذوي القدرات الخاصة للاشتراك بالمراكز الرياضية.

كما أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن وزارة الشباب والرياضة تقدم دعمًا كبيرًا لذوي الهمم من خلال تقديم البرامج والمشروعات المعدة لهم خصيصًا على مدار العام، لافتًا إلى وضع القيادة السياسية ملف قادرون بإختلاف في صدارة أولويات خطة الدولة لدعم المواهب الرياضية وإعداد أبطال رياضيين يحملون اسم مصر في المنافسات البارالمبية.

لاعب شباب كفر الشيخ دسوق ذوى القدرات الخاصة

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