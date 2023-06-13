تفاصيل مكافآت لاعبى الأهلى والجهاز الفنى بعد التتويج الإفريقي

قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب صرف مكافأة استثنائية للاعبي الفريق الأول بالنادي بخلاف ما تنص عليه اللائحة بعد الفوز على الوداد المغربي بمجموعة المباراتين والتتويج باللقب الـ11 في تاريخ القلعة الحمراء.

وكشف مصدر مسئول أن مكافأة مباراة النهائي 60 ألف جنيه لكل لاعب وهناك 40 ألف جنيه نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي عقبة الترجي التونسي.

وأشار المصدر إلى أن هناك 50 ألف جنيه مكافأة خاصة من قبل مجلس إدارة الأهلي أي أن إجمالي المكافأة النهائية للاعبين ما يقرب من 150 ألف جنيه وفقا لنسبة المشاركة كما سيحصل الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر على 3 أشهر مكافأة الفوز بالكأس.

وأوضح المصدر أن الخطيب أخطر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بتجهيز تقرير عن لاعبي الفريق الأول ومشاركة كل لاعب وأن الاتجاه داخل الإدارة هو صرف المكافأة كاملة إلي اللاعبين في حالة الاستقرار على إلغاء نسبة المشاركة واعتبار البطولة الإفريقية استثناء حالياً.

من جانبه قال محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إن ما حققه فريق الكرة من إنجازات هذا الموسم يحمله مسئوليات مضاعفة في الفترة القادمة تستوجب عليه مضاعفة الجهد واستمرار التركيز لمواصلة مسيرة الانتصارات.

وأشار الخطيب إلى أن كل عنصر في النادي يستحق التحية والتقدير خاصة أنهم تعرضوا لضغوط كبيرة ومطبات صعبة لكن كالعادة كانوا عند حسن الظن وأسعدوا جماهير الأهلي بالكأس الإفريقية والتأهل لكأس العالم للأندية.

وأشاد رئيس القلعة الحمراء بالجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والجهاز الفني والإداري والطبي وكل منظومة الفريق على مدار مشوار البطولة.

واختتم تصريحاته بتوجيه التهنئة والتحية لأعضاء وجماهير الأهلي ومحبيه في كل مكان بمناسبة الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ١١ في تاريخ النادي وخص جماهير الأهلي التي زحفت خلف الفريق إلى المغرب لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني لإحراز كأس البطولة وتحقيق انتصار كبير للأهلاوية والرياضة المصرية.