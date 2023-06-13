بعثة الأولمبياد الخاص تطير إلى ألمانيا للمشاركة بالألعاب العالمية برلين 2023

غادرت صباح اليوم، بعثة الأولمبياد الخاص إلى مدينة أيسن الألمانية، استعدادًا للمشاركة في الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص بمدينة برلين، خلال الفترة من ١٧ إلى ٢٥ يونيو الجاري.

وقال الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص ورئيس البعثة، إن البعثة ستنضم اليوم إلى برنامج المدن المضيفة قبل انطلاق الألعاب الرسمية بثلاثة أيام، مشيرًا إلى أن برنامج المدن المضيفة يهدف إلى السماح للتبادل الثقافي بين المدن المضيفة والوفود من خلال الأنشطة المختلفة، وجلب التفاهم المتبادل العميق والصداقة بين الزوار والمضيفين وتعريف الرياضيين بالحياة والبيئة وتقاليد المجتمعات المحلية، وخلق الوعي العام بذوي الإعاقات الفكرية وتعزيز روح الأولمبياد الخاص في جميع أنحاء المانيا، وإعطاء الرياضيين والوفود الوقت للراحة والسماح لهم بالاسترخاء بعد رحلة طويلة والتكيف مع الحياة في ألمانيا.

وكان قد حرص مجلس إدارة الاولمبياد الخاص المصري برئاسة الوزير المهندس هاني محمود واللواء السيد شفيق وعمرو محي الدين الطحاوي نائب رئيس البعثة، على الالتقاء بالبعثة أمس وتوديعهم بفندق اقامتهم قبل سفرهم والاطمئنان على إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بالسفر بحضور الدكتورة سحر الالفي مدير عام التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم وممثلي الشركات والمؤسسات الراعية للبعثة.

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