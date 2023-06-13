الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري

الارصاد الجوية
الارصاد الجوية

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الثلاثاء، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.

وعن الظواهر الجوية، تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية، وقد تصل لحد العاصفة على مناطق من شمال ووسط الصعيد وخليج السويس ومحافظة البحر الأحمر والصحراء الغربية على فترات متقطعة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ومنطقة خليج السويس وسيناء قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من نصف متر إلى 1.25 والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 36 24
العاصمة الإدارية 36 24
6 أكتوبر 37 23
بنهــــا 36 24
دمنهور 36 24
وادي النطرون 36 23
كفر الشيخ 35 23
المنصورة 36 24
الزقازيق 36 24
شبين الكوم 35 24
طنطا 35 23
دمياط 28 22 
بورسعيد 27 22
الإسماعيلية 35 23
السويس 35 22
العريش 28 21
رفح 29 22
رأس سدر 36 23
نخل 34 17
كاترين 28 15
الطور 37 25
طابا 35 24
شرم الشيخ 37 26
الإسكندرية 28 20
العلمين الجديدة 27 20
مطروح 26 18
السلوم 29 19
سيوة 33 20
رأس غارب 37 27
الغردقة 38 28
سفاجا 37 27
مرسى علم 38 28
شلاتين 38 26
حلايب 33 28
أبو رماد 34 27 
رأس حدربة 35 26
الفيوم 42 26
بني سويف 43 26
المنيا 44 26
أسيوط 43 27
سوهاج 44 27
قنا 43 27
الأقصر 44 28
أسوان 44 28
الوادي الجديد 43 25
أبوسمبل 42 26

هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الظواهر الجوية رياح مناطق من السواحل الشمالية مصر درجات الحرارة

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