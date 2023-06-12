مدينة جديدة أو حديقة عامة.. فنان تشكيلى يقدم مقترحًا بشأن "مقبرة الخالدين"

أشاد الفنان التشكيلي خالدعبدالغفار بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء مقبرة الخالدين، بجانب العديد من الخطوات الجادة في الحفاظ على التراث المصري وإتاحة البدائل اللازمة.

وقال عبدالغفار، لـ"الدستور": علينا أن نعرف كيف نحافظ على آثارنا وكيف ندرس مع مهندسين وآثاريين متخصصين مثل تلك الأمور، مؤكدًا أنه "لا عيب فى إنشاء مدينة جديدة أو حتى حديقة تاريخية لتكريم الخالدين من عظماء المصريين، يوجد بها تماثيل لهم يكتب عليها سيرهم الذاتية مفتوحة للجمهور بين الأشجار والنباتات والزهور والألعاب مثل حديقة بوسطن العامة علي سبيل المثال التى تعتبر من معالمها وليست متحفا مقفولا بتذاكر للقادرين، لافتًا إلى أن التاريخ والجغرافيا لا يتغيران مهما كان احتياجنا للتطوير لأنهم تاريخ مصر.

جاء بيان متحدث الرئاسة "انطلاقًا من حرص مصر على تقدير رموزها التاريخية وتراثها العريق على النحو اللائق، ووجه الرئيس السيسي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير، على أن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يتم الإعلان عنها للرأي العام قبل يوم الأول من يوليو 2023".

كما وجه الرئيس بإنشاء "مقبرة الخالدين" في موقع مناسب، لتكون صرحًا يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن، على أن تتضمن، أيضًا، متحفًا للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية، ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء، بحيث يشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم، ويكون هذا الصرح شاهدًا متجددًا على تقدير وتكريم مصر لأبنائها العِظام وتراثها ولتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال.