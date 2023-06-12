الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حسن شاهين لـ"صالون التنسيقية": يجب زيادة عدد النواب بما يتناسب مع السكان والتمدد العمرانى

حسن شاهين
حسن شاهين

قال حسن شاهين عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هذه الأيام تتزامن مع ذكرى مرور 5 سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذكرى ثورة 30 يونيو، مضيفًا أن الحوار الوطني يثري الساحة السياسية، وتعدد المشاركات يصل بنا إلى مساحات مشتركة لنتفق عليها فيما هو قادم.


وأضاف شاهين، خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور السياسي في الحوار الوطني «عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين»، أن زيادة عدد أعضاء مجلس النواب يرتبط بتقسم الدوائر، حيث إن هناك بعض النواب غير ملتصقين وليسوا على دراية كاملة بدوائرهم ولا يتابعون مشاكل دوائرهم، مشيرًا إلى أن دور النائب رقابي وتشريعي، لكن هذا الأمر ينبع من المشكلات التي تواجه المجتمع.


وأشار إلى أننا في حاجة إلى زيادة عدد أعضاء البرلمان، بما يتناسب مع الزيادة السكانية، فهناك 3 محافظات زاد فيها عدد السكان حوالي 5 ملايين نسمة، كذلك يجب إعادة تقسيم الدوائر وألا تظل على اتساعها الحالي، مشيرًا إلى أن التمدد العمراني أيضًا يفرض علينا زيادة التمثيل النيابي، مضيفًا أن هذا سيعمل على رفع كفاءة النائب في أداء مهامه فالتفرغ وحدة لن يرفع من أداء النائب.


أدار الحوار خلال الصالون، النائبة هدى عمار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون، النائب ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، مارجريت عازر، عضو مجلس النواب السابق عن حزب المحافظين، الدكتورة رحاب التحيوي المحامية، رئيس مؤسسة مقام للمرأة وحقوق الإنسان، حسن شاهين عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.


يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

حسن شاهين تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ثورة 30 يونيو الساحة السياسية مساحات مشتركة الحوار الوطنى

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