سيد عبدالحفيظ: "الخسارة لم تكن فى حسابات لاعبى الأهلى أمام الوداد"

قال الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن النادي يمتلك شخصية وهوية عريقة تدفعه دائمًا لحصد وتحقيق الإنجازات.

الأهلي والوداد المغربي

وأكد عبدالحفيظ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الضغوط الفنية والإدارية التي تتعرض لها الأندية تكون ذات تأثير سلبي كبير على الأندية والأداء في المباريات الكبرى، وهذه الضغوط لا يخلى منها أي نادٍ أي كان وضعه وتاريخه، والدليل على ذلك فوز مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بصعوبة بالغة نتيجة الضغوطات التي تعرض لها.

الفوز باللقب

وأضاف أن الفكر الأول والأخير للاعبي الأهلي كان المكسب، مؤكداً أن نادي مانشستر سيتي متمسك بمقابلة الأهلي في كأس العالم للأندية، وهذه البطولة ستكون مختلفة لأنها تضم أكبر الفرق العالمية.

وأشار إلى أن مباراة الأهلي والوداد أمس كانت صعبة للغاية، وكان من الصعب على الأهلي أن يخسر هذه المباراة أمام هذا الفريق.