الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأربعاء.. افتتاح عيادات طبية لخدمة العاملين فى الكهرباء وأسرهم

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء

يفتتح قطاع القاهرة الطبي التابع لشركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر العيادات الطبية التخصصية بروكسي، وذلك الأربعاء المقبل. 

يأتي ذلك انطلاقا من رؤية شركة الخدمات الطبية، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر فى تقديم أفضل مستوى الخدمات الطبية العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة وتحت رعاية وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

تنضم عيادات الكهرباء بروكسي إلى منظومة شركة الخدمات الطبية التابعة لمستشفى الكهرباء الساعية لتقديم أفضل مستوى طبي يليق بكل العاملين بالكهرباء وأسرهم.

تشتمل العيادات الطبية التخصصية بروكسي على العديد من الخدمات الطبية المتنوعة حيث تتكون من عدد 24 عيادة لتشمل كل التخصصات الطبية.

تتميز العيادات الطبية التخصصية للعاملين بالكهرباء في روكسي بوجود خدمة إجراء الفحوصات الطبية من سحب لعينات الدم و إجراء أشعة الموجات الصوتية وفحص قاع العين بالكومبيوتر وإجراء رسم القلب وغيرها من الخدمات الأخرى، حيث تمتاز بتوفر أحدث الأجهزة الطبية التى تعد حجر الزاوية فى التشخيص التسليم الذى يبنى عليه العلاج السليم، كما تم تطوير عيادة الأسنان بروكسي وجار العمل على إنشاء مركز للعلاج الطبيعي مدعوم بأحدث الأجهزة فى هذا المجال.

يقوم على العمل بالعيادات الطبية التخصصية بروكسي نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والإخصائيين فى كل التخصصات الطبية، إلى جانب طاقم متميز من التمريض والسكرتارية الطبية.

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