الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ننشر محاور مؤتمر الموسيقى العربية في دورته الثانية والثلاثين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أعلنت دار الأوبرا المصرية فتح باب التقدم للأوراق البحثية المشاركة فى مؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية فى دورته الثانية والثلاثين، والتى تنطلق فعالياته خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2023، وذلك في موعد غايته الأول من سبتمبر 2023 حتى يمكن عرضه على اللجنة العلمية للمؤتمر، وسوف تقوم الأوبرا بإرسال دعوة رسمية للباحثين الذين تمت الموافقة على مشاركة أبحاثهم بالمؤتمر على أن يكون الاشتراك في المؤتمر حضوريا أو افتراضيًا عبر شبكة الإنترنت.

تأتى محاور المؤتمر كالتالي: المحور الأول "الموسيقى العربية التقليدية وتنوع روافدها الثقافية"، المحور الثاني" الأغنية العربية المعاصرة .. مصادر موسيقية متنوعة"، المحور الثالث "الموسيقى الشعبية في العالم العربي.. تنوع ثقافي ثري"، المحور الرابع" الإبداع الموسيقى الفنى المعاصر واستلهام الموسيقى العربية في العالم العربي وخارجه".

كما أعلنت الأوبرا أن اللجنة العلمية للمؤتمرن برئاسة الدكتورة رشا طموم  تتلقى الأوراق البحثية التي تعالج إشكالية ومحاور المؤتمر وفق ضوابط محددة هي :أن يكون البحث جديدا ومرتبطا بمحاور المؤتمر، ولم يسبق تقديمه في أي منتدى أو مؤتمر أو نشره في دورية علمية أو على مواقع الانترنت، أن لا يزيد البحث عن 15 صفحة مقاس A4 مكتوبة على برنامج Microsoft office Word ونوع الخط Simplified Arabicمقاس 14.

ضرورة أن يتضمن البحث المراجع والتدوين الموسيقى للنماذج التي استعان بها الباحث ويراعى فيه التدقيق اللغوي أن يختتم البحث بملخص باللغتين العربية والإنجليزية يوضح موضوعه فيما لا يزيد عن صفحة واحدة (بنفس مواصفات البحث) ويرفق يه نموذج ملخص للسيرة الذاتية للباحث فيما لا يزيد عن 5 أسطر ويتضمن الاسم الرباعي- الجنسية- اللقب العلمي- الوظيفة الحالية- أبرز الإنجازات الأكاديمية أو الفنية- رقم الهاتف مصحوبا بكود البلد- الفاكس- البريد الإلكتروني المستخدم، ضرورة أن يتضمن العرض التقديمي للبحث الأمثلة الموسيقية والنماذج السمعية أو المرئية المرتبطة بالموضوع في مدة لا تزيد عن 10 دقائق للعرض، ويرسل البحث على البريد الإلكتروني للمهرجان: [email protected]

مؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية دار الأوبرا المصرية

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