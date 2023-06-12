الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"أعمدة الدخان تغطي السماء".. ارتفاع مستويات تلوث الهواء في نيويورك

تلوث الهواء
تلوث الهواء

عادت جودة الهواء السيئة إلى شمال شرق الولايات المتحدة أمس الأحد، رغم أنها لم تكن قريبة من الضباب الكثيف الذي غطى المنطقة مؤخرًا.

وتصدر عناوين الصحف العالمية، أخبار سحابات الدخان التي تحملها الرياح من حرائق الغابات الكندية في سماء برتقالية وضباب دخان كثيف وتسجيل أرقام قياسية  من مستويات الملوثات.

أعمدة دخان تغطي نيويورك

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإنه في صباح يوم الأحد، تحرك عمود دخان في جميع أنحاء مدينة نيويورك، تاركًا مؤشر جودة الهواء في المدينة عند 103، وصُنف على أنه "غير صحي للمجموعات الحساسة" ، خاصة لأولئك الذين يعانون من مشاكل في القلب أو الرئة.

اشتعلت حرائق الغابات في Sudbury 17 شرق متنزه Mississagi Provincial Park بالقرب من بحيرة إليوت في أونتاريو بكندا في نهاية الأسبوع الماضي، ووفقًا لبوابة البيانات البيئية والصحية بالمدينة، تحسنت جودة الهواء إلى حد كبير بمرور الوقت منذ أن غطى الضباب الأصفر الكثيف المدينة الأسبوع الماضي نتيجة الدخان المتصاعد من حرائق الغابات التي استمرت في الاشتعال في غابات كندا مع عدم وجود علامات تذكر على وقوعها قريبا.

وأوضحت الصحيفة أنه بالرغم من ذلك، لا يزال هناك تباين كبير في جودة الهواء، فحتى في الأحياء ذات الهواء الأكثر نقاءً شهدت مستويات كبرى من تلوث الهواء.

وأضافت بوابة البيانات البيئية والصحية "هذا يعني أن بعض سكان نيويورك يتعرضون لفترات قصيرة من المستويات العالية من الملوثات."

وفي ولاية بنسلفانيا، أعلنت وزارة حماية البيئة بالولاية يوم الأحد يوم عمل بشأن جودة الهواء وأصدرت تنبيهًا برتقالي اللون، حيث جاء التحذير نتيجة لارتفاع مستويات الأوزون عبر ثلاث مناطق في ولاية بنسلفانيا، بما في ذلك منطقة فيلادلفيا ووادي ليهاي ومقاطعات بنسلفانيا الوسطى في كمبرلاند ودوفين ولانكستر ولبنان ويورك، حسبما ذكرت بن لايف.

أعمدة دخان نيويورك سماء تلوث الهواء الامريكية

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