السيطرة على حريق شقة سكنية بقرية الزيدية وسط البلد بمنطقة أوسيم

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى قرية الزيدية وسط البلد فى منطقة أوسيم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون إصابات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة أوسيم، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات.