مطاردة الريال واللحاق بالسيتى و120 مليون جنيه.. مكاسب الأهلى من التتويج الإفريقى

توج فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى ببطولة دورى أبطال إفريقيا بعدما نجح في التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مع الوداد المغربى فى إياب نهائى دورى الأبطال، مستغلًا الفوز الذى حققه فى مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين مقابل هدف، لينتزع لقب الأميرة الإفريقية من قلب العاصمة المغربية دار السلام.

مكاسب الأهلي من التتويج بلقب دورى أبطال إفريقيا

حقق الأهلى عدة مكاسب من التتويج ببطولة دورى أبطال إفريقيا، أولها الثأر من هزيمته أمام الوداد فى بطولة النسخة الماضية، وحرمانه من تحقيق لقب البطولة 3 مرات على التوالى، بعدما حققها 2020، و2021.

كما نجح الأهلى فى اقتناص جائزة البطولة المالية، والتى تقدر بأربعة ملايين دولار، أى ما يفوق 120 مليون جنيه مصرى، وذلك بعد قرار الاتحاد الإفريقى الأخير بمضاعفة مكافآت البطولة، بحيث يحصل البطل على 4 ملايين دولار بعدما كانت مليون دولار فى البطولة الماضية.

تتويج الأهلى ببطولة دورى الأبطال، وإضافة النجمة الحادية عشرة، جعل المارد الأحمر يوسع الفارق لست بطولات بينه وبين أقرب منافسيه الزمالك المصري ومازيمبي الكونغولي، حيث توقف رصيد الزمالك ومازيمبى عند خمس بطولات، في سباق الأكثر تتويجًا بلقب دورى أبطال إفريقيا.

كما نجح الأهلى فى تقليص الفارق بينه وبين ريال مدريد الإسبانى لأربع بطولات فى سباق الأكثر تتويجًا بالألقاب القارية على مستوى العالم، حيث يحتل الريال قمة السباق برصيد 29 بطولة، ويأتى خلفه الأهلى برصيد 25 بطولة، وأمامه فرصة كبيرة فى تقليص الفارق لـ3 بطولات عندما يواجه اتحاد العاصمة الجزائرى خلال أغسطس المقبل فى مباراة السوبر الإفريقى.

كما نجح الأهلى فى اللحاق بمانشستر سيتى الإنجليزى فى مونديال الأندية بعد فوز السيتي بلقب دورى الأبطال فى القارة العجوز، وفوز الأهلى بلقب دورى الأبطال الإفريقى، ليقارب عقد الأندية المشاركة فى مونديال الأندية السعودية من الاكتمال بعد تأهل السيتي والأهلي واتحاد جدة السعودية وأوكلاند سيتى النيوزيلندى، وريد دياموندز الياباني بطل آسيا، وكلوب ليون المكسيكى، وفى انتظار تحديد بطل أمريكا الجنوبية.

كما ضرب الأهلي موعدًا مع اتحاد العاصمة الجزائرى فى بطولة كأس السوبر الإفريقي والمقرر له أحد أيام 11 أو 12 أو 13 أغسطس المقبل.