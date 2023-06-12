كشف مجاني وتوفير علاج لـ1000 حالة في 6 تخصصات بقافلة طبية في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة، وتستهدف إيصال وتحسين مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بقرية التضامن بمركز سمسطا، مكونة من 6 عيادات في 6 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، والأسنان)، وضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1001 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان، وإجراء 62 تحليل دم، 57 تحليل للطفيليات، 10 حالات أشعة، تحويل حالة للمستشفى، و65 حالة فحص بالموجات فوق الصوتية.

كما ضمت القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطن، عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، إنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية، والبلهارسيا)، والأمراض غير المعدية (الضغط، السكر، والسمنة)، وأورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة. كما تم عمل فحوصات للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطن.

وأشار وكيل الوزارة إلى الدعم النوعي والكبير الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف منسق القوافل العلاجية بالمديرية ومسؤول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسؤول معلومات القوافل، وأحمد عجمي مسؤول إعداد الموقع وتجهيز العيادات بالقوافل.