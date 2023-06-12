أولياء أمور ينتظرون أبناءهم أمام لجان الثانوية العامة بالمطرية (صور)

حرص بعض أولياء أمور طلاب الثانوية العامة على الجلوس أمام أبواب مدرسة الشهيد إبراهيم مصطفي الثانوية بمنطقة المطرية للاطمئنان على ذويهم.

واختبأ أولياء أمور طلاب الثانوية من أشعة الشمس أسفل شرفة أحد المنازل الموجودة أمام المدرسة، وبدأ أولياء الأمور في تبادل الأحاديث بينهم لحين انتهاء ذويهم من أداء الامتحان.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم تعليمات سير امتحانات الثانوية العامة 2023، على أن تبدأ لجان الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ولابد من تواجد الطلاب باللجنة قبل بدايتها بمدة كافية، مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي.

وشددت وزارة التربية والتعليم على منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش، سواء كانت كتابية أو إلكترونية والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه ويحال الموضوع إلى النيابة العامة.

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