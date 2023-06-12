الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

صحة أسيوط: التنسيق الكامل مع مديرية "التعليم" لتوفير خدمات طبية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة

محافظ أسيوط
محافظ أسيوط

كشف الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، عن توفير الأطباء والخدمات التمريضية داخل جميع لجان الثانوية العامة حرصًا من المديرية على توفير أكبر مناخ ملائم للطلاب وسرعة السيطرة على أى طارئ.

وأشار وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات برئاسة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وبالتعاون والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ورؤساء المراكز والمدن، لتوفير كل سبل الراحة والأمان للطلاب، والتي من بينها توفير الأطقم الطبية اللازمة وجميع المستلزمات الطبية.

هذا وكان قد كشف في وقت سابق الأستاذ عبدالعزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن أعمال تجهيزات امتحانات الثانوية العامة بدأت منذ عدة أيام بتجهيز مقرات الامتحانات واستراحات المراقبين وإعداد غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية، وتم عقد عدة لقاءات مع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والذي أكد على ضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب خلال أعمال الامتحانات.

وأوضح عبدالعزيز زنار، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية، وتتم متابعة الامتحانات بدءًا من الساعة الرابعة صباحًا لحظة بدء توزيع أوراق الأسئلة على الإدارات واللجان على 15 خط سير مختلفًا وحتى وصول الصناديق إلى مقرات اللجان وبدء فتح الصناديق وتوزيع الأسئلة على الطلاب داخل اللجان.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام تقام في 87 لجنة أساسية تضم 29892 طالبًا وطالبة من بينهم 12247 طالبًا و17645 طالبة موزعين على 11 إدارة تعليمية، بالإضافة إلى لجنة المتفوقين والتي تضم 119 طالبًا ولجنة المكفوفين والتي تضم 8 طلاب.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إلى أنه تم تجهيز 21 استراحة بمختلف مراكز المحافظة، لتستوعب جميع رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين من الخارج.

 

وكيل وزارة الصحة بأسيوط والخدمات التمريضية داخل جميع لجان تشكيل غرفة عمليت مركزية وصول الصناديق إلي مقرات اللجان الطلاب داخل اللجان وزارة التربية والتعليم

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