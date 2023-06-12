الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كواليس جلسة "أوسوريو" مع اللاعبين استعدادا لمواجهة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر

كالورس أوسوريو مدرب
كالورس أوسوريو مدرب الزمالك

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للفترة المقبلة .

وشهدت الجلسة حديث بين أوسوريو واللاعبين عن أهمية هذه الفترة وطالبهم بضرورة التركيز والعمل بكل جدية وقوة خلال التدريبات للوصول إلى أفضل مستوى قبل استئناف المباريات .

وفي نهاية الجلسة شرح أوسوريو العديد من المواقف الفنية التي سيتم العمل عليها خلال التدريبات استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي.


فقرة بدنية للاعبين

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، فقرة تدريبات  بدنية قوية للاعبين على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الإثنين على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمباراة فاركو المقبلة في كأس مصر .

وأدى  لاعبو الزمالك  تدريبات بدنية داخل صالة الجيمانيزيوم بإستخدام الأدوات الرياضية المخصصة لذلك.

وقام  الجهاز الفني بتقسيم البرنامج التأهيلي والبدني إلى عدة مراحل خلال الفترة الحالية من أجل الوصول باللاعبين إلى أفضل جاهزية استعدادا للمباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

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