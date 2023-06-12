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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الجدة تحضر لدعم أحفادها.. حكاية "مارينا" أمام بوابة مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات

الثانوية العامة
الثانوية العامة

حرص بعض أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، على الحضور أمام مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، إلا أن من بين الحضور حرصت الجدة مارينا عماد، البالغة من العمر ٧٥ عاما، القاطنة في شارع فاطمة رشدي في منطقة الهرم، على الحضور لمؤازرة حفيدتها ماريان.

وقالت مارينا عماد لـ" الدستور": حرصت على الحضور لمساندة حفيدتي، معقبة: "دي أول حفيدة ليا، وأنا عارفة أنها بتتوتر جدا، فطبيعي هستناها واقعد معاها".

تابعت: “ذهبت للكنيسة في الصباح الباكر وصليت من أجل كل طلاب الثانوية العامة، ورجوت الله أن يوفقهم”.

 

انطلقت صباح اليوم الاثنين 12 يونيو 2023 أول أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

ويؤدي الامتحانات هذا العام 783 ألفًا و25 طالبًا وطالبة، في 2098 لجنة على مستوى الجمهورية، وفقًا للجدول المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت الوزارة أن المواد غير المضافة للمجموع هي نجاح ورسوب، وأنه يجب على الطالب أن يحصل على 50% من درجة المادة للنجاح، وإلا يدخل الدور الثاني.

وشددت وزارة التربية والتعليم على منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه ويحال الموضوع إلى النيابة العامة.

 

 

الثانوية العامة التربية الدينية التربية الوطنية امتحانات التربية والتعليم

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