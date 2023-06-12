تعليم كفرالشيخ: لم نرصد أى مخالفة فى انطلاق الامتحانات وفتح أبواب اللجان بموعدها

أكد مصدر مطلع بغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ، أنه حتى الآن لم يتم رصد أي مخالفات أو شكاوى منذ انطلاق امتحانات الثانوية العامة اليوم الإثنين ودخول الطلاب للجان في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، إذ تمت الأمور بشكل سلس دون أي مشاكل أو معوقات وسط متابعة لحظية من غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه تم فتح كل اللجان في موعدها دون تأخير، مشيرًا إلى عدم وجود مشاكل في توزيع أسئلة الامتحانات منذ الصباح الباكر، وحاليًا تقوم غرف العمليات الفرعية المنتشرة بكل الإدارات التعليمية المختلفة في ربوع المحافظة بمتابعة الوضع أولًا بأول والتصرف بشكل سريع في حدوث أي طارئ قد يحدث.

ويؤدي 25 ألفًا و99 طالبًا وطالبة امتحانات الثانوية العامة في 76 لجنة بكفرالشيخ، وقد تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، تضم في عضويتها كل الجهات المعنية من غرفة الأزمات، وتعليم وصحة وإسعاف وكهرباء وأمن وشركة اتصالات ومياه شرب وغيرها، بالتعاون مع غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكل الخطوات منذ بدء الامتحان وعقب الانتهاء منه وانصراف الطلاب، لاستقبال الشكاوى ورصد أي أخطاء لسرعة التعامل معها، بما يضمن انتظام سير الامتحان.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفرالشيخ، إن هناك تعاونًا مشتركًا بين مديرية التربية والتعليم والجهات المشاركة في امتحانات الثانوية العامة، ومنها الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتوفير الدعم والراحة للطلاب.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفرالشيخ، إن هناك تعاونًا مشتركًا بين مديرية التربية والتعليم والجهات المشاركة في امتحانات الثانوية العامة، ومنها الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتوفير الدعم والراحة للطلاب.