الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

"الرصيف" وسيلة فضفضة لأسر طلاب الثانوية العامة بأول أيام امتحانات الثانوية العامة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتظر عدد من أهالي طلبة الثانوية العامة أمام اللجان، وذلك من أجل الاطمئنان على ذويهم، بعد انتهاء امتحانات أول أيام ماراثون الثانوية العامة.

 

وكان الرصيف هو الوسيلة التي استخدمها الكثير من أسر الطلبة، فمنهم من يمسك بالمصحف لقراءة القرآن الكريم من أجل طلب العون من الله لتسهيل الامتحانات لذويهم، وأخرون يمسكون "ملازم" المراجعات الخاصة بالطلبة.

 

فيما كانت بعض الأمهات تتناقش في مصروفات الدروس الخصوصية، والمعاناة التي لحقت بالكثير من الأسر بسبب الثانوية العامة.

 

"صرفنا دم قلبنا".. كانت هذه جملة أحد الأمهات التي تنتظر نجلها يخرج من الامتحان، حيث دارت الأحاديث بين الأهالي عن كم الضغط الذي تعيشه الأسرة المصرية بسبب الثانوية العامة.

 

كما سيطرت حالة من الهدوء أمام لجان الدقي، وذلك بسبب التنظيم في تيسير دخول الطلبة، خاصة وأن مواد اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة لا تضاف للمجموع.

 

انطلقت صباح اليوم الاثنين 12 يونيو 2023 أول أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

 

ويؤدي الامتحانات هذا العام 783 ألفًا و25 طالبًا وطالبة، في 2098 لجنة على مستوى الجمهورية، وفقًا للجدول المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

وأكدت الوزارة، أن المواد غير المضافة للمجموع هي نجاح ورسوب، وأنه يجب على الطالب أن يحصل على 50% من درجة المادة للنجاح، وإلا يدخل الدور الثاني.

 

ويؤدي الامتحانات هذا العام 783 ألفًا و25 طالبًا وطالبة، في 2098 لجنة على مستوى الجمهورية، وفقًا للجدول المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

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