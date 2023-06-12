طالبات الثانوية بمطروح: "نتمنى الامتحانات تكون واضحة زي ما وزير التعليم وعدنا"

توافدت طالبات الثانوية العامة بمدينة مرسى مطروح، اليوم الإثنين، على اللجان الامتحانية لأداء الامتحانات اليوم فى مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

ورصدت الدستور تواجد عدد من الطالبات أمام لجنة مجمع أبو بكر الصديق بمدينة مرسى مطروح خلال المراجعة النهائية.

وأكدت فاتن وحيد طالبة الثانوية العامة بمحافظة مطروح "الشعبة الأدبية" خلال حديثها لـ"الدستور"، أنها اجتهدت على مدار عام كامل واستعدت لامتحانات الثانوية "أبويا وأمي بيشجعوني بدون ضغط .. أتمنى الامتحانات تكون كويسة وواضحة زي ما وعدنا وزير التربية والتعليم".

وأوضحت إسراء أسامة طالبة الثانوية العامة بمحافظة مطروح "الشعبة الأدبية" خلال حديثها لـ"الدستور"، أنها وضعت خطة للمذاكرة على مدار كام كامل 6 ساعات للمادة الواحدة، معقبة : "والدي ووالدتي بيشجعوني دايما ونفسي أدخل الكلية الحربية.. متفائلين خير".





امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة