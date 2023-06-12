الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

9 سنوات إنجازات بالفيوم.. افتتاح أول مركز متكامل لخدمات المستثمرين

مركز خدمات المستثمرين
مركز خدمات المستثمرين

شهدت محافظة الفيوم طفرة كبيرة في كافة القطاعات المختلفة خاصةً الاستثمار، حيث تم افتتاح مركز خدمات المستثمرين بالفيوم في أكتوبر 2021م الماضي، ويقع على مساحة 5000 متر مربع، منها 1000 متر مربع للمبنى المُكون من طابقين، يقدم أسهل الإجراءات لتأسيس وتشغيل الشركات، وفق أعلى معايير الجودة، والتي تلتزم بها كل مراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ويعتبر المركز أول مركز متكامل لخدمات المستثمرين بالمحافظة، والرابع عشر على مستوى الجمهورية، حيث تضم هذه المراكز ممثلين مفوضين عن أكثر من 65 جهة حكومية وغير حكومية مرتبطة بتقديم الخدمات للأنشطة الاستثمارية.

ويقدم المركز خدماته لأكثر من 2900 شركة قائمة بمحافظتي الفيوم وبني سويف، تعمل في كافة القطاعات والأنشطة الاستثمارية المختلفة، كما سيساهم في تيسير وسرعة أداء الخدمات المتعلقة بتوسعات الشركات القائمة وجذب شركات جديدة للعمل.

وتقدم تلك المراكز كافة الخدمات للمستثمرين في كل مراحل عمل الشركة منذ تأسيسها مرورًا بمراحل إصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لبدء النشاط، ويقدم كافة الخدمات المالية والمصرفية والتمويلية من خلال العديد من البنوك والجهات الممثلة بالمركز، ويتم التواصل مع الشركات ومتابعتها منذ لحظة تأسيسها وتذليل كافة التحديات التي تواجهها، كما يتيح عرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كافة القطاعات والمحافظات من خلال الخريطة الاستثمارية.

وتتولى المراكز تقديم مجموعة من الخدمات القانونية كتأسيس الشركات واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة العادية، والجمعيات العامة غير العادية والتعديلات وزيادة رأس المال وتغيير النشاط وأعمال التصفية وغيرها من المسائل المتصلة بالشركات، وإنشاء فروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل، كما تتولى المراكز تقديم مجموعة من الخدمات الفنية كشهادات الاستيراد والتصدير والإعفاءات الجمركية والنشر في صحيفة الاستثمار والإقامات وتصاريح عمل الأجانب، وخدمات التراخيص كتحديد تاريخ بدء الإنتاج ولجان الموقف التنفيذي للشركات‪.‬

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مرور 9 سنوات على حكم السيسي 30يونيو مركز خدمات المستثمرين الفيوم مساحة 5000 متر

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