الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الشاهد".. أسامة سرايا: قلت لعصام العريان: أنتم أتيتم بالثورة وستذهبون بها

أسامة سرايا
أسامة سرايا

قال الكاتب الصحفي، أسامة سرايا، إن الإخوان كانوا يعلمون الشعب المصري، و يدركون أنه عند لحظة الإفاقة الجسم سيلفظهم والشعب لن يسمح لهم، وكانوا يحاولون أن لا تحدث هذه اللحظة. 

 

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،  أن أحد اتباع الإخون كتب كتب كثيرة وقلت له أن يخبرهم قال إن هناك قاعدة وهي عندما يقرر الأمير والمرشد يمشون في الطريق ولا ينظرون خلفهم ويسيرون بالريموت كنترول.

 

تفاصل لقائه مع العريان

وتابع، “كنا نصلي في مسجد الزهور بوجود عصام العريان، فقلت له أنت تتحدث عن الثورة كثيرًا أنت مالك ومال الثورة؟ أنتم منتهزين للفرص، الثورة ليست من طبيعة الإخوان، أنت جئت بالانتخابات وكان قصدي أن يفهم معنى تبادل السلطة ويكف عن الحدث بعنجهية عن مبارك، لأنه كان هناك تجاوزًا لا أخلاقي”.

 

وأردف: " كانوا  قبل السلطة يجرون خلفك ليرضوك وفجأة توحشوا ولكن السلطة تأتي وتذهب فالسلطة جننتهم، و لذا قلت له أنتم اتيتم بالثورة وستذهبون بالثورة، ولكن لم يفهم".

عصام العريان ستذهبون بالثورة منتهزين للفرص الإخوان اسامة سرايا

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