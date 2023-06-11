الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وسائل الإعلام العراقية تبرز أهمية زيارة "السودانى" للقاهرة غدًا

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي

اهتمت وسائل الإعلام العراقية، اليوم الثلاثاء، بالزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، غدا الإثنين إلى القاهرة.

الصباح تكشف أبرز الملفات التي يناقشها السوداني في القاهرة

نشرت جريدة الصباح العراقية، اليوم، تقريرا مفصلا حول تفاصيل الزيارة وأبرز الملفات التي سيناقشها السوداني خلال الزيارة.

وأضافت الصحيفة أن السوداني سيكون على رأس وفد كبير من الوزراء، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال لتوقيع مذكرات تفاهم أعدتها اللجنة العراقية المصرية العليا، بينما سيوقع وزير التجارة أثير الغريري عددا من الاتفاقيات في ما يخص التجارة البينية وغيرها.

كما أشارت الصحيفة إلى مخرجات اللجنة العليا المصرية العراقية، وهل ستصبح في مصلحة اللجنة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن، لافتة إلى أن لكل لجنة اتفاقيات معينة بين البلدين وهي تصب في مصلحة الشعبين وأما اللجنة الثلاثية فهي مهمة ولديها مشاريع متعددة واتفاقيات مستمرين بتفعيلها.

شبكة الإعلام العراقي: زيارة السوداني للقاهرة هامة ومفصلية

فيما نشرت شبكة الإعلام العراقي، تقريرا آخر حول زيارة السوداني إلى القاهرة، مؤكدة أنها زيارة هامة في تلك المرحلة.

ووصفت الشبكة العراقية الزيارة بالهامة والمفصلية.

واع: زيارة السوداني للقاهرة تأتي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين

كما نشرت وكالة الأنباء العراقية واع، تقريرا حول زيارة السوداني للقاهرة، ونشرت تعليقا للمتحدث باسم الحكومة العراقية.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، السوداني سيقوم بزيارة هامة إلى مصر يوم غد الإثنين.

وأضاف أن الزيارة تهدف إلى بحث العلاقات الثنائية والتعاون بين العراق ومصر في مختلف المجالات وتوقيع عدد من الاتفاقيات.

وقال الخبير والسياسي العراقي نبيل جبار التميمي، إن الزيارة الثانية لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى مصر بعد الزيارة الأولى التي جرت في مارس الماضي تحظى بأهمية كبيرة، خاصة أنها جاءت بعد ثلاثة أشهر من زيارته السابقة للقاهرة ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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