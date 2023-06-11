منة الله عماد: نفسى أبقى دكتورة جلدية.. ومفاجأة من هاني الناظر

أعربت الطالبة منة الله عماد، الأولى على المرحلة الإعدادية في كفر الشيخ، عن سعادتها بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لها، وتكليفه الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة، بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للطالبة المتفوقة في كافة مراحلها التعليمية القادمة حتى تخرجها في الجامعة.

وقالت منة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "أشكر الرئيس على دعمه واهتمامه بي، ويارب أكون عند حسن ظنه، وعند حسن الجميع، وأفيد البلد في يوم من الأيام".

وكشفت منة، أن حلمها أن تصبح طبيبة جلدية، لأنها تحب الدكتور هاني الناظر، وتتمنى أن تكون مثله، كما وجهت رسالة للطلبة المقبلين على امتحانات الثانوية، قائلة: "أهم حاجة يبقى عندك إرادة وصبر، لكل مجتهد نصيب".

وأردفت: "أتمنى أرد لأمي جميلها عليا، وتكون فخورة بيا، وأتمنى أخويا يلعب في النادي الذي يحبه"، مشيرة إلى انه يجيد لعب كرة القدم.

ومن جانبه، هنأ الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًأ، الطالبة منة على الهواء، قائلًا: "ربنا يكتبلك الخير، وأشوفك واحدة من أفضل أطباء الجلدية في مصر، وتبقي أحسن مني كمان".

ووعد هاني الناظر، الطالبة منة أن يلتقيها غدًا، تلبية لرغبتها.