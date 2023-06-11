على ضفاف النيل.. "حلم يوسف" في عرض مسرحي جديد بطنطا

تستعد فرقة قصر ثقافة طنطا المسرحية لتقديم العرض المسرحي "حلم يوسف"، والذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة بمحافظة الغربية، والمقرر عرضه خلال الفترة من 13 إلى 17 يونيو الحالي.

تدور أحداث العرض المسرحي الذي يعرض على ضفاف نهر النيل بقرية بنوفر، التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات، في تجربة فنية جديدة حول صراع بين الشاب يوسف والشاب عتمان للوصول إلى قلب فتاة القرية الجميلة فاطمة، فيما يقوم عتمان بقتل يوسف للتخلص منه، إلا أن روح القتيل تظهر له يوميا في صورة ابنه الصغير.

"حلم يوسف" بطولة عدد من نجوم فرقة قصر ثقافة طنطا المسرحية، ومن بينهم: أحمد مصطفى، عبير شهاب، حسن عطية، مصطفى فجل، سمر مسعد، ومحمود القناوي، ومن أشعار أحمد يوسف، ألحان وتوزيع موسيقي محمد حسين، استعراضات أحمد جوهر، ديكور وملابس شاهندا أحمد، تأليف بهيج إسماعيل، ومن إخراج أشرف فجل.

جدير بالذكر أن العرض المسرحي يأتي ضمن العروض المسرحية لفرع ثقافة الغربية، برئاسة الأديب جابر سركيس، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية.