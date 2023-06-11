نائب محافظ القاهرة: تتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة

واصلت المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة جهودها لرفع كفاءة محيط لجان امتحانات الثانوية العامة من رفع للإشغالات والباعة الجائلين وتحسين مستوى النظافة ووضع المظلات وتهيئة حرم الطريق فقد تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية استعدادات إحيائها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 والتي ستنطلق غدا الإثنين 12 يونيو على مدار يومين للمواد غير المضافة للمجموع، وتبدأ الامتحانات في المواد الأساسية من الأحد 18 يونيو وتنتهي الخميس 13 يوليو المقبل.

ووجهت نائب محافظ القاهرة رؤساء أحياء المنطقة وبالتنسيق مع الإدارات التعليمية بالاستمرار في أعمال التطهير والتعقيم الدوري ورفع كفاءة محيط لجان ومقار الامتحانات من الخارج والداخل وذلك بصفة يومية والعمل على إزالة أي مظاهر للإهمال من خلال رفع كفاءة النظافة وعدم السماح بوجود الباعة الجائلين، ورفع أي إشغالات بمحيط اللجان وعدم السماح بوجود مواقف الميكروباص العشوائية أمام المدارس لتهيئة المناخ الملائم للطلاب مع رفع كفاءة أعمال الإنارة بمحيط اللجان طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي حلوان بتكليف من اللواء حسام طوبار رئيس الحي وبالتنسيق مع وحدة رصد حلوان والمتابعة الميدانية والإنارة والأجهزة المعنية بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات ومراجعة الإنارة من محيط المدارس ذلك بالتزامن مع إجراء الامتحانات حيث تم تفقد عدد من المدارس بنطاق حي حلوان التي تعقد بها الامتحانات للوقوف على مدى جاهزيتها واستمرار حملات النظافة اليومية بمحيط المدارس ورفع الإشغالات ومراجعة الإنارة والتأكد من سلامة كافة المرافق بجميع المدارس التي بها لجان امتحانية وكذا تمهيد وصيانة الطرق المؤدية لتوفير بيئة أمنه للطلاب وذلك بالتزامن مع بدء امتحانات الثانوية العامة.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحي البساتين برئاسة اللواء مجدي عبد المتعال رئيس الحي برفع درجة الاستعداد للقصوى وتكثيف أعمال النظافة المحيطة بالمدارس والتي شملت محيط مدرسة طه همام بمنطقة الكندي ومدرسة السيدة خديجة بمعاونة جميع الإدارات المعنية وهيئة النظافة.

وتنفيذًا لكافة التوجيهات برفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات، كل في نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس، والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان، لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها، بما لا يعكر صفو الامتحانات وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة مع التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم. في ذلك السياق نفذ حي السيدة زينب برئاسة المستشار هشام أبا المكارم بالتنسيق مع فرع الهيئة والرصد البيئي والإشغالات حملات يومية لرفع كفاءة النظافة ومنع الباعة الجائلين بمحيط المدارس والتي شملت (مدرسة المنيرة الثانوية بنات_المدرسة الخديوية الثانوية العسكرية للبنين_مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات_مدرسة السنية الثانوية بنات).

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي المعادي تحت إشراف اللواء دكتور طارق بحيرى رئيس حي المعادي بالتنسيق مع هيئة النظافة بعمل حملة نظافة بعدة مناطق بالحي شملت محيط أكاديمية السادات التابعة وشارع مصر حلوان الزراعي ومراجعه أعمال النظافة بمربع المدارس بمربع غرب المعادي من خلال خط سير يومي للمتابعة المستمرة.