"المعاهد الأزهرية" تنعى مسؤول أمن وطالبة وافتهما المنية

أدى اليوم الأحد، طلاب القسم الأدبي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة الجغرافيا، في حين أدى طلاب شهادة الثانوية للبعوث الإسلامية الامتحان في مادة النحو، بينما أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي لمعاهد دولة فلسطين الامتحان في مادة الأحياء والقسم الأدبي الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق، وسط التزام بالتعليمات وانضباط واستقرار باللجان.

وتفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، لجنتي 15 مايو بحلوان وفتيات حلوان التابعين لمنطقة القاهرة الأزهرية والتي تضمان عشر معاهد، في حين تفقد الشيخ عوض الله عبدالعال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون المناطق والخدمات، لجنتي فتيات المرج وبنين المرج التابعين لمنطقة القاهرة الأزهرية.

فيما نعى قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبدالغني، شومان محمد شومان، مسئول الأمن بلجنة المدينة المنورة، بمنطقة دمياط الأزهرية، إثر تعرضه لغيبوبة سكر أثناء حجزه بالمستشفى، والطالبة مريم سيد صلاح، بمنطقة الجيزة الأزهرية حيث وافتها المنية أمس، سائلا لهما الرحمة والمغفرة ولأهلهما الصبر والسلوان.