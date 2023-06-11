الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بطريقة جديدة.. وصفة دقة الكشري المصري في المنزل بخطوات بسيطة

دقة الكشري المصري
دقة الكشري المصري

زادت عمليات البحث في جوجل عن وصفة دقة الكشري المصري، لأن تلك الوجبة تعتبر من الوجبات الرئيسية على الأقل مرة أسبوعيا على الموائد المصرية.

طريقة تحضير دقة الكشرى:

المكونات

3 فصوص من الثوم مفرومين.
ربع كوب من الخل.
نصف كوب من الماء.
ملعقة صغيرة من الشطة.
نصف ملعقة صغيرة  من الكمون.
نصف ملعقة  صغيرة من الملح.
ملعقة من الزيت.

طريقة تحضير دقة الكشري:

فى طاسة صغيرة ضعى الزيت والثوم وقلبى جيداً.
انتظرى حتى يأخذ الثوم اللون الذهبى، ثم ضعى الخل.
ضعى الماء والشطة والملح والكمون وانتظرى حتى يغلى الخليط لمرة واحدة فقط.

تاريخ الكشري المصري

الكشري طبق مصري موجود منذ قرون، يعتبر الطبق الوطني في مصر  وواحد من أكثر الأطعمة الشعبية في القاهرة والإسكندرية والمدن الكبرى الأخرى.

إن تاريخ الطبق غامض إلى حد ما، ويجادل بعض الناس بأنه تم إحضاره إلى مصر من قبل العثمانيين خلال فترة حكمهم في أواخر القرن التاسع عشر. في حين أن الكشري يحظى بشعبية كبيرة بين الطلاب الذين غالبًا ما يمكن رؤيتهم يأكلون في عربات الطعام في الشوارع في حرم الجامعات إلا أنه طبق يمكن أن يستمتع به الأشخاص من جميع الأعمار.

مادة صلاحية الكشري المصري؟

يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى ثلاثة أيام. ومع ذلك إذا كنت تصنع هذا الطبق في المنزل وتخطط لحفظه لوقت لاحق فتأكد من استخدام الميكروويف أو الموقد المسطح عند إعادة التسخين لأن استخدام الفرن سيجفف الكشري.

هل الكشري صحي؟  

نعم الكشري غني بالكربوهيدرات والبروتينات مما يجعله وجبة مثالية للرياضيين، كما أنه يحتوي على العدس الذي يعد رائعًا لتناول الألياف بينما توفر صلصة الطماطم كمية جيدة من فيتامين سي، مما يجعل الكشري مثاليًا للأكل أثناء التنقل أو بعد القيام ببعض التمارين.

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