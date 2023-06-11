الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

علاء عابد: هدفنا التمثيل النيابي المناسب والعادل للشعب في "النواب والشيوخ"

علاء عابد
علاء عابد

أكد علاء عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الحزب ليس لديه مانع من زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، خاصة مع زيادة عدد المدن الجديدة التي أنشأت كالعاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة والعالمين الجديدة وغيرها.ط، والتي سيكون لها أثر كبير فى زيادة عدد الأعضاء.

وقدم "عابد" خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالمحور السياسي فى الحوار الوطني، دراسة حول عدد أعضاء البرلمان فى البرلمانات المماثلة والبرلمان المصري منذ عام ١٩٥٦ حتي برلمان ٢٠٢٠ من حيث عدد أعضاء الناخبين والمواطنين.

وشدد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، على ضرورة وجود بيانات ثابتة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للسكان لعام ٢٠٢٥ عقب انتهاء الفصل التشريعي الثاني، بالإضافة إلي وجود قاعدة بيانات محدثة لأعداد الناخبين، من العيئه الوطنيه للانتخابات مع مراعاة التعديلات على قانون رقم  ١٤٠/١٤١ الخاصين ب مجلسي النواب والشيوخ، والقانون رقم  ١٩٨ لسنة٢٠١٧ الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات وقانون تقسيم الدوائر ١٧٤ لسنه٢٠٢٠.

فيما يتعلق بالتفرغ للعضوية، أكد عابد أن المادة ١٠٣ من الدستور حددت ذلك، والمادة ٣٥٤ من اللائحة الداخلية للمجلس والقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦ ورقم ٢ لسنة ٢٠٢٠ الخاصين بالموظف العام وقطاع الأعمال العام وشركات المساهمة إذا كانت الدولة تديرها بنسبة ٥٠٪، أما بالنسبة للمهن الحرة فالتقيد سيعمل على انصراف العاملين بها عن المشاركة في الانتخابات أو عضوية مجلسي النواب والشيوخ.

كما أضاف "عابد" أنه يجب مراعاة التوسع الكبير للجمهورية الجديدة من مدن جديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين والمنصورية الجديدة وبني سويف الجديدة ودمياط والعديد من المدن الجديدة التي عملت القيادة السياسية على إنشائها والتوسع الأفقي لاستيعاب الزيادة الكبيرة في عدد السكان.

وأخيرا، اختتم عابد بأن الحوار الوطني فرصة وطنية عظيمة؛ فرصة لوضع خريطة وطنية جديدة تكون مسارنا في الجمهورية الجديدة.

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